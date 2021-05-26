Законы об усилении экологической ответственности могут принять до конца года

Пакет законопроектов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда окружающей среде, может быть принят до конца года . Об этом рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин в интервью "Интерфаксу".

"Ждем эту инициативу, готовы ее поддерживать, но сомневаюсь, что она успеет пройти в весеннюю сессию. Оптимистичный сценарий - до конца 2021 года", - сказал он. По его словам, законодательная инициатива готовится в Минприроды.

"Неотложной задачей является повышение эффективности механизмов компенсации экологического ущерба", - подчеркнул сенатор. Яцкин напомнил, что дискуссия об ответственности бизнеса за нанесение вреда окружающей среде развернулась после аварии в Норильске, нанесшей значительный ущерб.

"Президент предложил сделать штрафы за вред, нанесенный природе, "окрашенными", чтобы средства от этих штрафов возвращались на восстановление территории, позволяли улучшать состояние окружающей среды", - отметил он.