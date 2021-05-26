Новости

Украина запретила поставки электроэнергии из России и Беларуси до октября 12:29
МИД РФ объявило персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии 12:24
Дольщики из шести регионов получат квартиры или компенсации 12:24
Видео: Следователи осмотрели место аварии Ан-2 в Тюменской области 12:19
На Галапагосах будут искать считавшихся вымершими более века назад черепах 12:14
МИД: Информационная агрессия против России ведется по двум трекам 12:14
Эксперты предложили ввести в России новую форму занятости 12:06
Полицейские Тюменской области задержали взломщика банкоматов 12:04
РФ может стать одним из мировых лидеров по производству органической продукции 12:04
На трех железнодорожных станциях Москвы открылись музейные экспозиции 12:01
Лукашенко: Референдум по новой конституции Беларуси пройдет демократично 11:55
Кабмин выделит 3,3 млрд рублей на производство тестов на коронавирус 11:51
На набережной Геленджика запретят езду на электросамокатах 11:47
В "Сбере" назвали способ победить телефонных мошенников за год 11:45
Оперштаб: Еще 2520 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:42
Адвокаты Ефремова попросили суд отменить ему приговор 11:38
По МЦК запустят беспилотную "Ласточку" 11:35
Законы об усилении экологической ответственности могут принять до конца года 11:35
В РЖД предложили индексировать тарифы на грузоперевозки 11:34
Госдума ввела штрафы за сокрытие переводов через иностранные кошельки 11:30
Лукашенко: Беларусь выслала латвийских дипломатов как суверенная страна 11:24
СК проверит пасхальный пикник в колонии под Ярославлем 11:24
Зарубежные перевозчики отменили полеты в Беларусь или над ее территорией 11:18
Лукашенко: Беларусь находится на пороге "ледяной" войны 11:17
Кириенко: У России нет цели ограничить работу зарубежных IT-компаний 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
26.05.2021 11:35
Рубрика: Экономика

Законы об усилении экологической ответственности могут принять до конца года

Текст: Айсель Герейханова

Пакет законопроектов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда окружающей среде, может быть принят до конца года . Об этом рассказал первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин в интервью "Интерфаксу".

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
Виктория Абрамченко назвала экологические приоритеты России

"Ждем эту инициативу, готовы ее поддерживать, но сомневаюсь, что она успеет пройти в весеннюю сессию. Оптимистичный сценарий - до конца 2021 года", - сказал он. По его словам, законодательная инициатива готовится в Минприроды.

"Неотложной задачей является повышение эффективности механизмов компенсации экологического ущерба", - подчеркнул сенатор. Яцкин напомнил, что дискуссия об ответственности бизнеса за нанесение вреда окружающей среде развернулась после аварии в Норильске, нанесшей значительный ущерб.

"Президент предложил сделать штрафы за вред, нанесенный природе, "окрашенными", чтобы средства от этих штрафов возвращались на восстановление территории, позволяли улучшать состояние окружающей среды", - отметил он.

Экономика Бизнес Крупные компании Экономика Бизнес Малый бизнес Общество Экология Общество Природа Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минприроды Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Чижов: ЕС использует двойные стандарты в оценке ЧП с самолетом Ryanair
Госдума ввела новые штрафы за нарушение правил маркировки
Володин объяснил необходимость адресной поддержки регионов
Лукашенко: Беларусь находится на пороге "ледяной" войны
Байден назвал контрпродуктивными санкции против "Северного потока-2"
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов