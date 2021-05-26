Зарубежные перевозчики отменили полеты в Беларусь или над ее территорией

Зарубежные авиаперевозчики объявили об отмене или приостановке полетов в Беларусь или над ее территорией. Среди этих авиакомпаний - латвийская AirBaltic, немецкая Lufthansa, нидерландская KLM, французская Air France, а также компании из Литвы, Венгрии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, Кипра, Великобритании, Кипра, Японии, сообщает "Россия 24".

Из-за запрета на пролет в воздушном пространстве Беларуси 100 ежедневных рейсов из ЕС и Великобритании должны будут лететь примерно на 74 километра больше. С 26 мая летать в Беларусь перестали самолеты украинских авиакомпаний, хотя это лишит страну 10% доходов.

Полеты российских авиакомпаний в Беларусь и через ее воздушное пространство проходят в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, заявили накануне в Росавиации. Через территорию Беларуси летают "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", AzurAir и другие российские авиаперевозчики.

По данным сайта Flightradar, число рейсов над Беларусью сократилось. Однако американская логистическая компания FedEx продолжает летать в воздушном пространстве Беларуси. Также продолжают летать над Беларусью авиакомпании из других стран.