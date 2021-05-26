Автор скандального интервью с принцессой Дианой ответил на обвинения

Мартин Башир категорически отрицает, что Диана была недовольна содержанием их разговора в специальном выпуске передачи "Панорама", вышедшей в эфир в 1995 году.

Репутация журналиста пошатнулась после сообщения лорда Дайсона, ныне судьи на пенсии, о том, что Башир использовал "нечестное поведение", чтобы заполучить свое эксклюзивное интервью с принцессой. Между тем в беседе с воскресной газетой "Sunday Times" Башир утверждал, что Диана никогда не высказывала недовольства содержанием интервью, подчеркнув при этом, что он и принцесса продолжали дружить после выхода в эфир сенсационной передачи и что Диана навещала его жену Дебру в больнице, когда супруга Башира родила третьего ребенка.

Башир сказал "Sunday Times": "Я никогда не хотел причинить вреда Диане, и я не верю, что мы сделали это. Все, что происходило в рамках интервью, было именно таким, как она хотела... Она хотела предупредить дворец еще до трансляции передачи. Моя семья и я любили ее". Башир заверил, что он глубоко сочувствует сыновьям Дианы, принцу Уильяму и принцу Гарри, но не соглашается с обвинением Уильяма в том, что он якобы подпитывал изоляцию и паранойю Дианы. "Еще в начале 1990-х годов насчет принцессы Уэльской ходили различные истории, и тайно записывались её телефонные звонки. Я не был источником всего этого", - сказал он.

Старший брат Дианы, граф Спенсер, заявил, что он "проводит параллель" между интервью Башира и гибелью своей сестры, утверждая, что действия тележурналиста заставили ее отказаться от королевской службы безопасности.

Мартин Башир расстался с BBC на минувшей неделе, сославшись на плохое здоровье. Он заявил, что не может нести ответственность за многое, что происходило в жизни принцессы и за сложные вопросы, связанные с ее решениями. "Я могу понять мотивацию комментариев графа Спенсера, но переложить трагедию, сложные отношения между королевской семьей и средствами массовой информации исключительно на мои плечи представляется несколько необоснованным. Версию о том, что я несу исключительную ответственность, считаю несправедливой", - заявил Башир.

Как подчеркивает британская The Guardian, не стоит удивляться тому, что в настоящий момент ВВС испытывает серьезную тревогу в связи с ожидаемым отчетом старшего судьи на пенсии лорда Дайсона. Как заявил лорд Дайсон, Мартин Башир заказал фальшивые банковские документы, якобы доказывающие, что бывший начальник охраны семьи Спенсеров, отставной военный Алан Уоллер, регулярно получал плату от медиа концерна Руперта Мердока News International и от спецслужб за информацию о Спенсерах.

Дайсон сказал: "Я сожалею об этом, это было неправильно. Но это ни к чему не относилось. Это не имело никакого отношения к Диане, это не имело отношения к интервью". Дайсон признался, что он обеспокоен тем, что скандал может оставить за бортом содержание того, что сказала принцесса Уэльская в интервью. Комментарии Башира прозвучали после того, как бывший генеральный директор BBC лорд Холл ушел с поста председателя Национальной галереи из-за резкой критики в отчете Дайсона за неудачное расследование того, каким образом было взято интервью принцессы Дианы.

Сваливать все грехи на молодого амбициозного на ту пору журналиста Башира, соблазняемого идеей триумфального интервью, было бы, наверное, не совсем справедливо. По словам сэра Ричарда Эйра, который в ту пору заседал в Совете директоров ВВС, боссы программы Panorama готовили под покровом тайны сенсационное интервью с Дианой. Не стоит удивляться тому, что ВВС испытывает сегодня серьезную тревогу по поводу отчета лорда Дайсона о скандально известном интервью корпорации ВВС с принцессой Дианой. В отчете отмечается, что репортер ВВС Мартин Башир использовал ложь, чтобы получить сенсационное интервью, и что ВВС сознательно скрыла то, каким образом это интервью было получено.

Когда Мартин Башир, в ту пору репортер документального сериала "Панорама", получил интервью, о котором мечтал каждый конкурент, это стало абсолютной сенсацией. Интервью с Дианой вышло в эфир 20 ноября 1995 года и стало "бомбой" - в день эфира его посмотрели более 20 миллионов телезрителей. Сегодня в Британии разразился скандал, когда лорд Дайсон, старший судья на пенсии, обнаружил, что корпорация ВВС нарушила высокие стандарты честности и прозрачности, которые всегда считались традиционными для британской журналистики.