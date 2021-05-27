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27.05.2021 01:11
Рубрика: В мире

Байден призвал к оружейным ограничениям после стрельбы в Калифорнии

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Президент США Джо Байден выступил с заявлением в связи с очередной стрельбой с массовыми жертвами в США. Он призвал конгресс прекратить "эпидемию вооруженного насилия".

Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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По словам хозяина Белого дома, законодателям нужно немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и "помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке", пишет РИА Новости.

Байден заявил, что все еще ждет подробности случившегося в Калифорнии, но подтвердил информацию о гибели восьми человек. Президент отметил, что в стране будут приспущены флаги в память о жертвах трагедии. Он также напомнил недавние инциденты с массовой стрельбой на курортах в Атланте, в продуктовом магазине в Колорадо, в доме в Рок-Хилле в Южной Каролине, в офисе FedEx в Индианаполисе.

Напомним, в среду восемь человек были убиты и еще несколько ранены в результате стрельбы на железнодорожной станции в городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Рано утром в среду мужчина поджег свой дом, а затем направился на собрание профсоюза транспортного управления VTA, где открыл огонь по людям. Подозреваемый покончил с собой. Правоохранительные органы установили личность стрелявшего. Им оказался 57-летний местный житель, работавший ранее в транспортном управлении.

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