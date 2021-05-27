"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям до конца октября

Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы сразу в восемь стран, или по 12-ти направлениям. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

С 27 мая по 30 октября 2021 года самолеты "Белавиа" перестанут летать в Варшаву, Брюссель, Амстердам, Вену, Барселону, Рим, Милан, в четыре немецких города - Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер. Из-за запрета на пролет со стороны стран ЕС авиакомпания также не сможет выполнять рейсы в Калининград.

"Пассажиры могут изменить дату вылета билета или вернуть полную стоимость без штрафов в течение года с момента приобретения для неиспользованных и частично использованных авиабилетов... Мы сожалеем, что нашим пассажирам пришлось столкнуться с данной ситуацией, сложившейся по не зависящим от авиакомпании причинам, и обещаем приложить все усилия для ее решения", - говорится в сообщении.

Напомним, что после инцидента с самолетом ирландского лоукостера Ryanair лидеры стран ЕС на саммите приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и закрыть для них все аэропорты, а также рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.