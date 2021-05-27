Британская радиоведущая умерла после прививки AstraZeneca

Британская радиоведущая "Би-би-си" из Ньюкасла Лиза Шоу скончалась из-за тромбоза после прививки от коронавируса. Об этом сообщила ее семья.

Журналистка умерла 21 мая в больнице. Она сделала прививку вакциной AstraZeneca, а спустя неделю стала жаловаться на сильные головные боли, и состояние ухудшалось.

Как передает The Independent, следствие проводит проверку обстоятельств смерти Шоу, и одна из версий - осложнения после вакцинации.

Препарат AstraZeneca разработан учеными Оксфордского университета совместно с одноименной фармкомпанией. Власти Великобритании одобрили эту вакцину для использования в конце прошлого года. Она создана на основе модифицированного аденовируса шимпанзе.

Ранее на Кипре после прививки препаратом Vaxzevria от компании AstraZeneca скончалась британская фотомодель. Спустя восемь дней после вакцинации ее госпитализировали с кровоизлиянием в мозг. Спасти 39-летнюю женщину не удалось.