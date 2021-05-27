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27.05.2021 19:06
Рубрика: Экономика

Цены на кофе поднялись до максимума с 2016 года

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цены на кофе сорта "арабика" на американской бирже ICE побили максимум с конца 2016 года - стоимость июльского фьючерса стабилизировалась на отметке в 1,55 доллара за фунт, при этом поднимаясь в ходе торгов до 1,572 доллара за фунт.

Фото: iStock
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Сорт "арабика" составляет 75% от всего производства кофе в мире. Бразилия поставляет на мировой рынок 40%, весомую долю занимает Колумбия. Особой популярностью этот сорт пользуется в США.

Причиной роста цен, как отмечает "Trading Economics", стали ожидания плохого урожая в этом сезоне из-за засухи в странах, являющихся крупнейшими производителями "арабики". Согласно прогнозам, под угрозой оказался и урожай в будущем году.

Кроме того, экспорт из Колумбии осложняется из-за ситуации в стране - протестующие порой надолго блокируют движение транспорта.

По данным Росстата, с 18 по 24 мая, сильнее всего из продуктов в России подорожала гречка (0,7%). На 0,5% выросли цены на подсолнечное масло, баранину и свинину, а яйца, молоко и рис стали стоить дешевле, чем неделей ранее.

Экономика Экономика Товары и цены Цены на продукты

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