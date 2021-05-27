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27.05.2021 13:05
Рубрика: Легковые авто

Chery может привезти в Россию уникальный гибридный кроссовер

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Уникальную гибридную трансмиссию DHT начала выпускать на своем заводе компания Chery. Речь идет о первом в мире серийном заряжаемом параллельно гибриде. Эта коробка с девятью высокопроизводительными режимами работы может агрегатироваться сразу с двумя электрическими моторами и двигателем внутреннего сгорания.

Фото: Пресс-слжуба Chery.
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Такая необычная связка уже в этом году появится на кроссовере Tiggo 8 Plus, который в нашей стране продается с приставкой Pro.

"После эксплуатационного периода на внутреннем рынке модель будет рассмотрена для представления на российском рынке", - рассказали в Chery.

Выгоды от использования DHT очевидны. Кроссовер с такой трансмиссией сможет ускоряться до сотни за 5 секунд, а на 100 км ему потребуется только один литр бензина. Силовая установка сможет выдавать максимальный крутящий момент 510 Нм.

В России Chery Tiggo 8 Pro предлагают с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор. Двухлитровый агрегат сочетается с вариатором CVT9 и выдает 170 лошадиных сил, а двигатель объемом 1,6 с роботизированной коробкой DCT7 рассчитан на 186 л.с. Цена машины - от 2 до 2,35 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Chery.
#Chery