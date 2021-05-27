Число сторонников "четырехдневки" в России сократилось до минимума

Число сторонников четырехдневной рабочей недели в России сократилось до минимума: сейчас изменения поддерживают 39% россиян, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Эксперты отмечают, что в июне 2019 года число сторонников "четырехдневки" составляло 49%, в октябре 2020-го - 40%, а в феврале 2021-го - 48%.

"Главный аргумент сторонников сокращения числа рабочих дней - естественность такого хода событий при развитии технологий, а также возможность достижения желанного для многих баланса между работой и личной жизнью", - говорится в результатах исследования.

В целом число сторонников и противников четырехдневной недели сравнялось - по 39%. Выступающие против изменений полагают, что это замедлит рост экономики и благосостояния граждан.

В опросе приняли участие 1600 человек.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, как и другие инициативы. При этом министр воздержался от комментирования самой инициативы, подчеркнув, что готовность рассмотреть подобное предложение не является потенциальным согласием с ним.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов отмечал в разговоре с "РГ", что сокращение рабочего дня неизбежно в связи с сокращением потребности в человеческом труде.