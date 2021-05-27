Новости

Борт МЧС России доставил из сектора Газа в Москву 64 переселенца 11:07
ЦБ начал обсуждать расширение системы страхования вкладов 11:06
Роскомнадзор прокомментировал новые правила работы WhatsApp 11:06
ФСБ: Украина увеличила полеты беспилотников на границе с Россией 11:02
Звезда "Пипца" сыграет врага Спайдермена, суперзлодея Сергея Кравинова 11:01
Число сторонников "четырехдневки" в России сократилось до минимума 10:53
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией 10:53
Отработавший ресурс спутник "Глонасс" ввели в строй после техобслуживания 10:28
Собянин представил новую концепцию московских библиотек 10:24
Захарова: Посольство РФ в Минске находится в контакте с родителями Сапеги 10:22
Швеция ужесточила закон о многоженстве 10:18
Генконсульство РФ: Среди пострадавших от циклона "Яас" в Индии россиян нет 10:16
В российских школах появятся киберспортивные секции 10:09
Применение китайским спецназом отравленных стрел показали на видео 10:08
Минстрой: Под комплексное развитие территорий подходит 418 участков 09:51
Президент Беларуси направил приветствие участникам медийного форума 09:48
Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши о России 09:46
На Кубани до 11 июня продлен режим повышенной готовности из-за COVID-19 09:45
Названы потери российского бюджета из-за нелегального алкоголя 09:40
Уралец осужден на 3,5 года за контрабанду военного оборудования 09:34
К мэру Оренбурга пришли с обыском 09:29
Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19 09:25
В Химках грабители взломали аптечный терминал 09:15
Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн 09:03
В России предложили запретить открытую продажу самогонных аппаратов 09:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
ВС разъяснил, когда врачи должны платить компенсацию за умершего пациента
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
27 мая состоится круглый стол на тему "Россия будет прирастать Арктикой через Урал"
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
В России стартовали продажи путевок в детские лагеря с кешбэком
27.05.2021 10:53
Рубрика: Экономика

Число сторонников "четырехдневки" в России сократилось до минимума

Текст: Василий Кошкин

Число сторонников четырехдневной рабочей недели в России сократилось до минимума: сейчас изменения поддерживают 39% россиян, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

В Совфеде предложили дать дополнительный выходной женщинам с детьми

Эксперты отмечают, что в июне 2019 года число сторонников "четырехдневки" составляло 49%, в октябре 2020-го - 40%, а в феврале 2021-го - 48%.

"Главный аргумент сторонников сокращения числа рабочих дней - естественность такого хода событий при развитии технологий, а также возможность достижения желанного для многих баланса между работой и личной жизнью", - говорится в результатах исследования.

В целом число сторонников и противников четырехдневной недели сравнялось - по 39%. Выступающие против изменений полагают, что это замедлит рост экономики и благосостояния граждан.

В опросе приняли участие 1600 человек.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство готово рассмотреть предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю, как и другие инициативы. При этом министр воздержался от комментирования самой инициативы, подчеркнув, что готовность рассмотреть подобное предложение не является потенциальным согласием с ним.

Медведев: При "четырехдневке" не должна уменьшаться зарплата

Проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов отмечал в разговоре с "РГ", что сокращение рабочего дня неизбежно в связи с сокращением потребности в человеческом труде.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

Главное сегодня

Путин объяснил нецелесообразность обязательной вакцинации
Минтруд заявил о готовности рассмотреть предложения о четырехдневке
ФСБ: У Украины нет денег на "Стену" на границе с Россией
Пушков оценил стратегию Байдена в преддверии саммита России и США
Пресс-секретарь Пентагона отказался называть Россию врагом
Как улучшить свою кредитную историю и не стать жертвой мошенников
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов