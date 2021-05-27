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27.05.2021 18:50
Рубрика: Авто

Чип на помощь не спешит

Дефицит микросхем опустошает салоны автодилеров по всему миру. Когда это закончится?
Текст: Игорь Дунаевский, Екатерина Забродина, Иван Карташов (Бразилиа) , Александр Ленин (Токио) , Вячеслав Прокофьев (Париж) , Денис Кабанов (Афины)
Российская газета - Федеральный выпуск № 116 (8467)
Автодилеры по всему миру уповали на скорое оздоровление рынка автомобилей по мере успехов в борьбе с пандемией, но продолжающееся полупроводниковое голодание отправляет его в новый нокдаун. В прошлом году заводы, а за ними и продажи останавливались из-за повсеместных локдаунов, а теперь конвейеры парализует отсутствие электронных "мозгов" для машин.
До пандемии хранилища сошедших с конвейера Volkswagen были забиты под завязку, теперь же производство регулярно ставят на паузу. Фото: ЕРА До пандемии хранилища сошедших с конвейера Volkswagen были забиты под завязку, теперь же производство регулярно ставят на паузу. Фото: ЕРА
До пандемии хранилища сошедших с конвейера Volkswagen были забиты под завязку, теперь же производство регулярно ставят на паузу. Фото: ЕРА

Ведь сегодня что бюджетные, что премиальные модели напичканы микросхемами. По разным прогнозам, ударивший по автопрому дефицит чипов может продлиться до осени, а то и до конца года. В результате автодилерам все труднее предложить новинки изголодавшимся за время пандемии покупателям. Корреспонденты "РГ" выяснили, что сегодня можно купить и сколько ждать новый автомобиль в разных странах.

Франция: Citroen приедет в сентябре

Дефицит микросхем сильно ударил по французским автомобилестроителям. Концерн Stellantis, куда входят национальные марки Peugeot и Citroen, из-за этого объявил о недополученных в первом квартале этого года 190 тысячах машин, многие из которых должны были сойти с французских конвейеров.

Многие заводы простаивали. В марте-апреле на крупнейшем предприятии концерна в городе Сошо линия по сборке Peugeot 308 из-за отсутствия микросхем для электронных приборных панелей не функционировала четыре недели кряду, и рабочие должны были ежедневно звонить в дирекцию, чтобы узнать, как им быть. В конце концов, было принято решение на время отказаться от них, а монтировать, как в прошлом, аналоговые приборы со стрелками. Отпускную цену на такие автомобили снизили на несколько сотен евро. Схожая картина и на заводах Renault, где то и дело останавливалось производство. По словам главы компании Луки де Мео, было выпущено на 100 тысяч машин меньше, чем предполагалось.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ активно готовится к выпуску моделей на новой платформе

Все это сказалось на сроках поставок машин для клиентов. На самые расхожие модели, как удалось выяснить в ряде столичных автосалонов, они увеличились минимум на несколько недель. К примеру, чтобы приобрести недорогую малолитражку Peugeot 108, надо ждать 11 недель. В то время как следующую модель в этой линейке Peugeot 208 на четыре недели меньше. А если возникнет желание стать владельцем этого автомобиля в экипировке Allure Pack (полный набор опций), то ожидание растянется на 21 неделю.

Но и это не предел. Кризис микросхем больно ударил по срокам поставок новинок нынешнего сезона. В начале февраля знакомый решил сменить свой 7-летний Citroen С4 на обновленный вариант этой модели, заказав его с рядом опций. Обещали, что машина будет готова через два месяца, но прошло целых три, а его в автосалоне до сих пор кормят "завтраками", мол, проблемы с комплектующими. Более того, в соцсетях его товарищ по несчастью, заказавший новый Citroen С4 в примерно таком же исполнении, сообщил, что ему придется ждать "железного коня" аж до конца сентября.

Греция: Полгода до идеала

Самыми популярными марками автомобилей в Греции последних нескольких лет являются Peugeot и Toyota, в чьи салоны и отправился корреспондент "РГ" выяснять, что они могут предложить покупателю. Сразу следует оговориться, политика греческих дилеров заключается в том, что в наличии в их салонах можно найти только автомобили самых дешевых, так называемых "народных" комплектаций. Если же покупатель хочет приобрести авто с более серьезной начинкой, он будет ждать свою новую машину с завода несколько недель.

В салоне Peugeot подтвердили, что трудности из-за перебоев с чипами имеются. "Наши автомобили сейчас поставляются за 2,5-3 месяца, однако ожидание самых дорогих и высокотехнологичных комплектаций доходит до 4 месяцев", - сообщил продавец французской марки. Менеджер одного из салонов Toyota в Афинах рассказал, что ждать покупателям практически всех моделей приходится от 2 до 2,5 месяца. Единственным исключением является Toyota Yaris. Этот компактный хэтчбек практически идеален для узких греческих улочек, и спрос на него просто заоблачный. Каждая вторая проданная в Греции Toyota - именно Yaris. С этим наш собеседник и связывает повышенное время ожидания этой модели - до 6 месяцев.

Германия: Немцы берут подержанные

Федеральное автотранспортное управление Германии зарегистрировало в апреле примерно 230 тысяч новых автомобилей, что на 20 процентов ниже уровня "доковидных" времен, чему виной и дефицит микросхем, поставляемых сюда из США.

Как сообщает радиостанция Deutschlandfunk Kultur, в прошлом месяце концерн Volkswagen не поставил на рынок по меньшей мере 100 тысяч автомобилей - и это при том, что целое подразделение занимается срочным перераспределением импортируемых чипов на те линии, где их нехватка грозит сорвать заказы. Сейчас штаб переведен в кризисный режим. И все равно некоторые конвейеры простаивают. Главный завод VW в Вольфсбурге отправил тысячи своих работников в оплачиваемые отпуска. Страдают также входящие в концерн Audi, Skoda, SEAT. "Покупателям придется набраться терпения", - признает Аксель. По мнению экспертов, "кризис чипов" может затянуться до конца года.

Фото: iStock
Минпромторг: Ситуация с чипами для автопрома сбалансируется за 4-5 месяцев

С другой стороны, на фоне пандемии снизилась и покупательная способность немцев. В ближайшее время автовладельцы будут все больше ориентироваться на сегмент подержанных машин, считает вице-президент немецкого автопрома Томас Перкун.

США: Цены растут, но не отпугивают

На американском автомобильном рынке признаки грозы уже видны: местные заводы Ford, General Motors, Honda, Nissan, Toyota и других производителей останавливали линии производства в первом квартале, объемы производства упали, сроки ожидания автомобилей с опциями верхнего ценового сегмента выросли. Возобновив производство, в Ford решили собирать модели Edge и F-150 без микросхем и отправлять не к дилерам, а на стоянки, где такие заготовки будут дожидаться комплектующих для окончательной сборки.

Американские дилеры, у которых принято иметь запасы моделей в наличии, пытаются спастись от падающих продаж, поднимая цены и скупая автомобили на вторичным рынке, которые тоже подорожали на 10-15 процентов. Но истосковавшихся за время пандемии покупателей даже высокие цены не отпугивают.

Пока в салонах, с которыми связалась "РГ", наиболее популярные новинки сезона, такие как пикап Ford F-150, еще можно найти в наличии. Но покупателям все сложнее найти пикап Toyota Tundra, седаны Honda Civic и Accord и другие ходовые модели типа Chevrolet Equinox, Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz C-class или Volkswagen Passat. Общее число машин в наличии у дилеров, по данным Dallas News, сократилось до 1,9 миллиона, то есть на 42 процента по сравнению с прошлым годом. При текущем уровне продаж этого хватило бы всего на месяц, в то время как обычно "запаса" у дилеров месяца на три. По разным оценкам, перебои у разных производителей продлятся до конца года.

Бразилия: бывшая дороже новинки

Последние полгода бразильским автопроизводителям пришлось туго из-за проблем с поставками комплектующих, но некоторые популярные модели все же придется подождать пару месяцев.

Заводы Fiat и Chevrolet в Бразилии уже останавливали производство. Одной из главных жертв проблем в автопроме стала самая популярная модель на бразильском рынке в последние годы - Chevrolet Onix. В автосалоне, с которым связалась "РГ", заверили, что производство этой модели уже возобновилось, но получить машину можно будет не ранее конца июня.

Пустота в салонах дилеров взвинтила спрос на машины с пробегом, которые по стоимости стали порой обгонять новые автомобили 

Несколько лучше с кризисом справляются компании Volkswagen и Toyota. В салонах этих марок машины наиболее ходовых моделей готовы вручить новому владельцу в течение трех-пяти рабочих дней. Однако продавцы подчеркивают, что в наличии на складах представлены не все комплектации.

Ситуация на рынке новых авто в Бразилии привела к необычному феномену в начале года: цены на некоторые наиболее популярные модели, как уже упомянутый Chevrolet Onix, на вторичном рынке на два-три процента превышали стоимость новых авто.

Япония: Побеждают запасливые

В Японии аналитики отмечают, что в ближайшие полгода крупные производители машин из Страны восходящего солнца могут столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки чипов, в то время как внутренний спрос растет.

Как правило, японцы становятся счастливыми обладателями своих новых автомобилей только спустя несколько месяцев после посещения салонов, оплаты счетов и передачи всех документов. Такой подход к обслуживанию покупателей объясняется высокой стоимостью складских площадей и их обслуживания на японском архипелаге.

Теперь же дефицит микросхем еще больше затянет время прибытия авто с заводов в салоны. Ведущие автомобильные корпорации по-разному справляются с выпавшими на их долю сложностями, а исход борьбы конкурентов будет зависеть от имеющихся у них в наличии запасов комплектующих. Например, у Toyota таких запасов оказалось больше, чем у многих других производителей.