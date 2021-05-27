Автодилеры по всему миру уповали на скорое оздоровление рынка автомобилей по мере успехов в борьбе с пандемией, но продолжающееся полупроводниковое голодание отправляет его в новый нокдаун. В прошлом году заводы, а за ними и продажи останавливались из-за повсеместных локдаунов, а теперь конвейеры парализует отсутствие электронных "мозгов" для машин.

До пандемии хранилища сошедших с конвейера Volkswagen были забиты под завязку, теперь же производство регулярно ставят на паузу. Фото: ЕРА

Ведь сегодня что бюджетные, что премиальные модели напичканы микросхемами. По разным прогнозам, ударивший по автопрому дефицит чипов может продлиться до осени, а то и до конца года. В результате автодилерам все труднее предложить новинки изголодавшимся за время пандемии покупателям. Корреспонденты "РГ" выяснили, что сегодня можно купить и сколько ждать новый автомобиль в разных странах.

Франция: Citroen приедет в сентябре

Дефицит микросхем сильно ударил по французским автомобилестроителям. Концерн Stellantis, куда входят национальные марки Peugeot и Citroen, из-за этого объявил о недополученных в первом квартале этого года 190 тысячах машин, многие из которых должны были сойти с французских конвейеров.

Многие заводы простаивали. В марте-апреле на крупнейшем предприятии концерна в городе Сошо линия по сборке Peugeot 308 из-за отсутствия микросхем для электронных приборных панелей не функционировала четыре недели кряду, и рабочие должны были ежедневно звонить в дирекцию, чтобы узнать, как им быть. В конце концов, было принято решение на время отказаться от них, а монтировать, как в прошлом, аналоговые приборы со стрелками. Отпускную цену на такие автомобили снизили на несколько сотен евро. Схожая картина и на заводах Renault, где то и дело останавливалось производство. По словам главы компании Луки де Мео, было выпущено на 100 тысяч машин меньше, чем предполагалось.

Все это сказалось на сроках поставок машин для клиентов. На самые расхожие модели, как удалось выяснить в ряде столичных автосалонов, они увеличились минимум на несколько недель. К примеру, чтобы приобрести недорогую малолитражку Peugeot 108, надо ждать 11 недель. В то время как следующую модель в этой линейке Peugeot 208 на четыре недели меньше. А если возникнет желание стать владельцем этого автомобиля в экипировке Allure Pack (полный набор опций), то ожидание растянется на 21 неделю.

Но и это не предел. Кризис микросхем больно ударил по срокам поставок новинок нынешнего сезона. В начале февраля знакомый решил сменить свой 7-летний Citroen С4 на обновленный вариант этой модели, заказав его с рядом опций. Обещали, что машина будет готова через два месяца, но прошло целых три, а его в автосалоне до сих пор кормят "завтраками", мол, проблемы с комплектующими. Более того, в соцсетях его товарищ по несчастью, заказавший новый Citroen С4 в примерно таком же исполнении, сообщил, что ему придется ждать "железного коня" аж до конца сентября.

Греция: Полгода до идеала

Самыми популярными марками автомобилей в Греции последних нескольких лет являются Peugeot и Toyota, в чьи салоны и отправился корреспондент "РГ" выяснять, что они могут предложить покупателю. Сразу следует оговориться, политика греческих дилеров заключается в том, что в наличии в их салонах можно найти только автомобили самых дешевых, так называемых "народных" комплектаций. Если же покупатель хочет приобрести авто с более серьезной начинкой, он будет ждать свою новую машину с завода несколько недель.

В салоне Peugeot подтвердили, что трудности из-за перебоев с чипами имеются. "Наши автомобили сейчас поставляются за 2,5-3 месяца, однако ожидание самых дорогих и высокотехнологичных комплектаций доходит до 4 месяцев", - сообщил продавец французской марки. Менеджер одного из салонов Toyota в Афинах рассказал, что ждать покупателям практически всех моделей приходится от 2 до 2,5 месяца. Единственным исключением является Toyota Yaris. Этот компактный хэтчбек практически идеален для узких греческих улочек, и спрос на него просто заоблачный. Каждая вторая проданная в Греции Toyota - именно Yaris. С этим наш собеседник и связывает повышенное время ожидания этой модели - до 6 месяцев.

Германия: Немцы берут подержанные

Федеральное автотранспортное управление Германии зарегистрировало в апреле примерно 230 тысяч новых автомобилей, что на 20 процентов ниже уровня "доковидных" времен, чему виной и дефицит микросхем, поставляемых сюда из США.

Как сообщает радиостанция Deutschlandfunk Kultur, в прошлом месяце концерн Volkswagen не поставил на рынок по меньшей мере 100 тысяч автомобилей - и это при том, что целое подразделение занимается срочным перераспределением импортируемых чипов на те линии, где их нехватка грозит сорвать заказы. Сейчас штаб переведен в кризисный режим. И все равно некоторые конвейеры простаивают. Главный завод VW в Вольфсбурге отправил тысячи своих работников в оплачиваемые отпуска. Страдают также входящие в концерн Audi, Skoda, SEAT. "Покупателям придется набраться терпения", - признает Аксель. По мнению экспертов, "кризис чипов" может затянуться до конца года.

С другой стороны, на фоне пандемии снизилась и покупательная способность немцев. В ближайшее время автовладельцы будут все больше ориентироваться на сегмент подержанных машин, считает вице-президент немецкого автопрома Томас Перкун.

США: Цены растут, но не отпугивают

На американском автомобильном рынке признаки грозы уже видны: местные заводы Ford, General Motors, Honda, Nissan, Toyota и других производителей останавливали линии производства в первом квартале, объемы производства упали, сроки ожидания автомобилей с опциями верхнего ценового сегмента выросли. Возобновив производство, в Ford решили собирать модели Edge и F-150 без микросхем и отправлять не к дилерам, а на стоянки, где такие заготовки будут дожидаться комплектующих для окончательной сборки.

Американские дилеры, у которых принято иметь запасы моделей в наличии, пытаются спастись от падающих продаж, поднимая цены и скупая автомобили на вторичным рынке, которые тоже подорожали на 10-15 процентов. Но истосковавшихся за время пандемии покупателей даже высокие цены не отпугивают.

Пока в салонах, с которыми связалась "РГ", наиболее популярные новинки сезона, такие как пикап Ford F-150, еще можно найти в наличии. Но покупателям все сложнее найти пикап Toyota Tundra, седаны Honda Civic и Accord и другие ходовые модели типа Chevrolet Equinox, Jeep Grand Cherokee, Mercedes-Benz C-class или Volkswagen Passat. Общее число машин в наличии у дилеров, по данным Dallas News, сократилось до 1,9 миллиона, то есть на 42 процента по сравнению с прошлым годом. При текущем уровне продаж этого хватило бы всего на месяц, в то время как обычно "запаса" у дилеров месяца на три. По разным оценкам, перебои у разных производителей продлятся до конца года.

Бразилия: бывшая дороже новинки

Последние полгода бразильским автопроизводителям пришлось туго из-за проблем с поставками комплектующих, но некоторые популярные модели все же придется подождать пару месяцев.

Заводы Fiat и Chevrolet в Бразилии уже останавливали производство. Одной из главных жертв проблем в автопроме стала самая популярная модель на бразильском рынке в последние годы - Chevrolet Onix. В автосалоне, с которым связалась "РГ", заверили, что производство этой модели уже возобновилось, но получить машину можно будет не ранее конца июня.

Пустота в салонах дилеров взвинтила спрос на машины с пробегом, которые по стоимости стали порой обгонять новые автомобили

Несколько лучше с кризисом справляются компании Volkswagen и Toyota. В салонах этих марок машины наиболее ходовых моделей готовы вручить новому владельцу в течение трех-пяти рабочих дней. Однако продавцы подчеркивают, что в наличии на складах представлены не все комплектации.

Ситуация на рынке новых авто в Бразилии привела к необычному феномену в начале года: цены на некоторые наиболее популярные модели, как уже упомянутый Chevrolet Onix, на вторичном рынке на два-три процента превышали стоимость новых авто.

Япония: Побеждают запасливые

В Японии аналитики отмечают, что в ближайшие полгода крупные производители машин из Страны восходящего солнца могут столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки чипов, в то время как внутренний спрос растет.

Как правило, японцы становятся счастливыми обладателями своих новых автомобилей только спустя несколько месяцев после посещения салонов, оплаты счетов и передачи всех документов. Такой подход к обслуживанию покупателей объясняется высокой стоимостью складских площадей и их обслуживания на японском архипелаге.

Теперь же дефицит микросхем еще больше затянет время прибытия авто с заводов в салоны. Ведущие автомобильные корпорации по-разному справляются с выпавшими на их долю сложностями, а исход борьбы конкурентов будет зависеть от имеющихся у них в наличии запасов комплектующих. Например, у Toyota таких запасов оказалось больше, чем у многих других производителей.