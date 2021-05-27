Джабаров назвал большим ударом для Польши достройку "Северного потока-2"

Завершение строительства "Северного потока-2", на котором настояла Германия и которому не стали препятствовать США, - большой удар для Польши. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя резкие высказывания о России президента Польши Анджея Дуды.

По словам Джабарова, в Варшаве понимают, что будет через год, когда постепенно будет сокращаться транзит газа через Украину и Польшу, и они будут завязаны на "Северном потоке". "Если они такие принципиальные, что же они пихают нам свою санкционную продукцию через третьи страны? Как только им это выгодно, они забывает все. Как только выгода пропадает, они становятся "принципиальными борцами с российской угрозой", - цитирует РИА Новости политика.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Москва неоднократно призывала не упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный и России, и Евросоюзу.

Накануне Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции против "Северного потока-2" на данном этапе контрпродуктивны, так как проект близок к завершению. Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится. Вводить какие-то ограничения сейчас - только портить отношения с Европой, уверен Байден.