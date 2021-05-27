Эстония прервала авиасообщение с Беларусью

Правительство Эстонии приняло решение прервать прямое авиасообщение с Беларусью с 28 мая. В этой связи департамент транспорта примет необходимые меры, сообщил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Ранее премьер-министр Кая Каллас информировала, что правительство запретит полеты авиакомпании "Белавиа" в Таллин в соответствии с общей линией Евросоюза. Официальное заявление на этот счет будет опубликовано 27 мая.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси. Эти действия стали ответом на чрезвычайную посадку в Минске 23 мая самолета ирландской авиакомпании Ryanair в связи с сигналом о минировании лайнера, передает ТАСС.