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27.05.2021 12:22
Рубрика: В мире

Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа"

Текст: Екатерина Забродина

Эстония не прерывала авиасообщения с Беларусью и продолжает принимать рейсы авиакомпании "Белавиа" в штатном режиме. Эту информацию агентству ТАСС подтвердили в международном аэропорту эстонской столицы.

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"Рейс "Белавиа" из Минска сегодня прибыл в Таллин и уже вылетел обратно", - сказала руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Таллина Маргот Хольц. По ее словам, воздушный порт не будет самостоятельно принимать никаких решений о запрете полетов для бортов "Белавиа", но если такое решение примут политики, то аэропорту придется действовать в соответствии с указами правительства страны.

Между тем портал Delfi отмечает, что Эстония единственная из стран Северной Европы пока не закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Кроме того, Латвия сохранила для перевозчиков из Беларуси возможность транзитных рейсов, заявили в Агентстве гражданской авиации республики.

Напомним, что после инцидента с самолетом ирландского лоукостера Ryanair лидеры стран ЕС на саммите приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией Евросоюза и закрыть для них все аэропорты, а также рекомендовали европейским перевозчикам не заходить в воздушное пространство Беларуси.

В мире Европа Эстония В мире экс-СССР Беларусь Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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