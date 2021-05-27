Генконсул РФ раскрыл детали столкновения российского и японского судов

Японской шхуне дважды направляли предупреждение о приближении российского судна "Амур", но ответа не было. Нет сведений о нарушении норм безопасности россиянами. Японские рыбаки могли игнорировать часть этих требований, заявил генконсул России в Саппоро Сергей Марин по запросу РИА Новости.

По словам дипломата, столкновение "Амура" с рыболовецким судном из Японии, в результате которого погибли трое японцев, произошло примерно "на линии соприкосновения" в Охотском море. Пострадавших среди россиян нет. Ранее СМИ утверждали, что инцидент случился в японских территориальных водах.

Береговая охрана Японии рассматривает халатность как возможную причину аварии. Морской спасательный центр Южно-Сахалинска зафиксировал, что столкновение произошло в условиях плохой видимости. Один из выживших рыбаков с японского судна утверждал, что оно не двигалось во время столкновения. Береговая охрана Японии уведомила, что может задержать траулер "Амур" на время разбирательства.

Напомним, рано утром 26 мая в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо столкнулись траулер "Амур", направлявшийся из Корсакова в порт Момбецу, и японская рыболовная шхуна " Дай-хати Хокко-мару". Три гражданина Японии погибли.