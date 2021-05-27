Генконсульство РФ: Среди пострадавших от циклона "Яас" в Индии россиян нет

Граждане России не значатся среди пострадавших или погибших в результате обрушившегося на восточное побережье Индии циклона "Яас". Об этом заявил генконсул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

"В настоящее время Индия не дает туристических виз иностранным гражданам, и число россиян здесь не так велико", - добавил генконсул России в беседе с ТАСС.

По его словам, больше всего от стихии пострадали территории, относящиеся к калькуттскому консульскому округу, - российские дипломаты внимательно следят за ситуацией. Информация о пострадавших продолжает поступать, добавил дипломат.

Отмечается, что циклон уже немного ослаб, превратившись в мощный дождевой фронт. В зоне стихийного бедствия оказались по меньшей мере 10 миллионов человек. От удара циклона "Яас" множество деревень оказалось затоплено. По последним данным, общее число жертв составило шесть человек, однако власти продолжают собирать информацию о пострадавших.