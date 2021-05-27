Гибридный Jeep Wrangler: дата выхода и оснащение

В этом году Jeep отмечает 80-летний юбилей. Сегодня компания представила гибридный Wrangler с приставкой 4xe для европейского рынка. Такой внедорожник пополнил гибридную линейку моделей, в которую уже входит Renegade и Compass.

Продажи Jeep Wrangler 4xe в Европе стартуют в июне. Машина будет предлагаться в комплектациях Sahara, Rubicon и 80th Anniversary. Цены пока неизвестны.

Снаружи гибридную версию Wrangler отличает лишь декоративные элементы с отделкой синего цвета. Силовая установка автомобиля состоит из турбированного бензинового двигателя объёмом 2,0 литра, двух мотор-генераторов, аккумуляторной батареи. Коробка - 8-ступенчатый "автомат ".

Внедорожник способен передвигаться в полностью электрическом режиме до 50 км (в рамках городского цикла). Батарея заряжается от электросети до максимума менее чем за 3 часа.

Мощность гибридного Wrangler составляет 380 л. с., крутящий момент - до 637 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,4 секунды.

В зависимости от исполнения модель может оснащаться либо системой полного привода Selec-Trac, либо Rock-Trac. Также доступны мосты Dana, дифференциалы Tru-Lok с электроприводом блокировки, дифференциал повышенного трения Trac-Lok, стабилизатор поперечной устойчивости с электроприводом отсоединения.

В список стандартного оборудования Wrangler 4xe входит следующее: 8,4-дюймовый информационно-развлекательный комплекс, 7-дюймовый TFT-дисплей, аудиосистема Alpine, система контроля слепых зон, система курсовой устойчивости, система помощи при парковке, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя.

Фото: Пресс-служба Jeep.