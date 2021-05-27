Глава Погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении корабля ВМС Британии

Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма. Об этом инциденте на море впервые рассказал первый заместитель директора Федеральной службы безопасности, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

"Британский эсминец проигнорировал предупреждение и пересек границу России в районе мыса Херсонес, - цитирует Кулишова РИА Новости. - На требования немедленно покинуть территориальные воды страны капитан военного корабля заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных действий эсминец был выдворен в нейтральные воды".

Российские пограничники готовы к различным провокациям, направленным на "демонстрацию пренебрежения к суверенитету Российской Федерации", подчеркнул Кулишов.

В середине мая сообщалось о британском патрульном корабле Trent, который прошел пролив Босфор и начал движение в направлении Черного моря. В центре управления обороной РФ тогда проинформировали, что за его действиями начал следить Черноморский флот.