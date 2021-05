В Epic Games Store стартовала очередная еженедельная раздача игр.

Вместо обещанной "сетевыми инсайдерами" Rise of the Tomb Raider онлайн-магазин символично предлагает бесплатно забрать Among Us - игру про вычисление предателя.

Проект хоть и был выпущен в 2018 году, настоящую популярность обрел только в 2020-м - во время пандемии. Социальная составляющая Among Us здорово помогала людям, вынужденным оставаться дома.

Акция традиционно продлится неделю, до 3 июня.