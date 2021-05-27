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27.05.2021 17:24
Рубрика: Легковые авто

Infiniti назвала дату премьеры нового поколения кроссовера QX60

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Новый кроссовер Infiniti QX60 представят 23 июня. Как отмечается в пресс-релизе, который поступил в "РГ", "автомобиль сочетает в себе премиальную отделку салона и интуитивные технологии помощи водителю".

Фото: Скриншот с экрана
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Продажи SUV стартуют осенью нынешнего года - сначала в США и Канаде, а следом и на рынках других стран.

Дизайн нового кроссовера во многом повторяет стиль концепт-кара Infiniti QX60 Monograph, представленного в конце 2020-го. Уже известно, что машина будет оснащаться 3,5-литровым бензиновым мотором V6 мощностью 295 л.с. и 9-ступенчатым "автоматом".

QX60 станет первым серийным автомобилем бренда, оснащенным самой совершенной версией инновационной системы ProPilot Assist.

Благодаря помощи при разгоне и торможении автомобиля система позволит снизить нагрузку на водителя при движении в пробке. А ассистент рулевого управления обеспечит удержание автомобиля в центре полосы при движении на дальние дистанции.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
#Infiniti