Инвесторы провели крупнейшие за год закупки биткоина на его просадке

"Киты" крипторынка на фоне падения курса биткоина сделали крупные закупки, сообщают эксперты аналитической компании Chainalysis.

Котировки биткоина рухнули до 29 925 долларов, чем воспользовались крупные инвесторы. Согласно информации сервиса отслеживания транзакций, во время обвала рынка они купили 77 тысяч цифровых монет на сумму около трех миллиардов долларов.

Еще на прошлой неделе эксперты и брокеры говорили о том, что крупные инвестиционные фонды начали скупать биткоин после того, как цена опустилась до 35 тысяч долларов. Когда криптовалюта просела до 30 тысяч долларов, был зафиксирован крупнейший отток биткоина с бирж за последний год - за сутки вывели более 175 тысяч монет. Сейчас курс находится у отметки в 40 тысяч долларов.

Как отмечается в отчете Chainalysis, прошлая неделя была непростой для всего крипторынка, в частности, на фоне новостей об ужесточении регулирования в Китае.

Кстати, Иран ввел запрет на майнинг биткоина до 22 сентября, поскольку некоторые крупные города, включая столицу, сталкиваются с отключениями электричества.