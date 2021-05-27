Иран запретил майнинг биткойнов из-за проблем с электричеством

Правительство Ирана объявило о запрете майнинга биткоина до 22 сентября. Тегеран и несколько других крупных городов сталкиваются с ежедневными отключениями электроэнергии в течение последних нескольких месяцев. При этом большая часть энергии, потребляемой при майнинге биткоинов, используется нелегальными майнерами или теми, кто работает без лицензии, сообщает телеканал CNBC.

По данным правительства, 85 процентов майнинга биткоинов осуществляется нелегально. В стране имеется 50 лицензированных майнинговых ферм, которые используют в общей сложности 209 мегаватт электроэнергии. Около 4,5 процента всего майнинга биткоина в мире в период с января по апрель этого года пришлось на Иран, свидетельствуют данные аналитической компании Elliptic, специализирующейся на блокчейне.

В январе иранская полиция конфисковала около 50 тысяч машин для майнинга биткоинов. Майнеры потребляли 95 мегаватт в час по дешевым субсидируемым государством тарифам. Криптовалюта, цена которой в апреле достигла рекордно высокого уровня в 63 тысячи долларов, последнее время попала под шквал критики за энергоемкость производства.

Тегеран разрешает добывать криптовалюты для оплаты импорта товаров, что может помочь обойти санкции США, введенные против страны администрацией Дональда Трампа. Центральный банк Ирана запрещает торговать криптовалютами, добытыми за рубежом, хотя их можно найти на черном рынке.