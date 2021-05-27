Дело в том, что за шаблонным образом молодого "борца за белорусскую демократию", как это часто бывает, скрывается обычный неонацист, боевик запрещенного в России карательного батальона "Азов" (организация запрещена в РФ), от которого стыдливо дистанцируются даже неразборчивые в связях американцы. Причем неопровержимых доказательств его токсичного с точки зрения "либеральных ценностей" прошлого на сегодняшний день более чем достаточно.

Информация о том, что Протасевич участвовал в госперевороте на Украине, тайной не была - про этот "романтический" период своей жизни он сам рассказывал в интервью. Говорил даже о том, что пострадал от действий "Беркута", и это уже свидетельствует о его непосредственном участии в столкновениях, а не о работе фотокорреспондентом, как он любил описывать свою роль в киевских событиях. Однако последовавшие за победой переворота полтора года не случайно выпали из биографии Протасевича. Однако о них вспомнили теперь. Первым фото Протасевича в боевой выкладке на обложке выпускавшегося "Азовом" журнала "Черное солнце" опубликовал украинский журналист и политик Анатолий Шарий. КГБ Беларуси официально подтвердил: задержанный блогер принимал участие в карательной операции на Донбассе как боевик упомянутой неонацистской группировки.

Далее доказательная база пополнилась сделанным в 2020 году признанием отца Протасевича о том, что сын "воевал на стороне Украины", и интервью боевика с позывным "Ким", которые опубликовали в 2015 году "Радио Свобода" и "национал-демократическое" белорусское издание "Наша Нива". И хотя лицо "Кима", позирующего с пулеметом, на иллюстрациях было замазано, исходные фотографии обнаружились на телефоне Протасевича, и это было его лицо. В интервью Протасевич-"Ким" рассказывал о первом бое, контузии, борьбе с Россией, неприятии распространенных в Европе общественных практик и многом другом. Также стало известно, что в "Азов" он попал по ходатайству нынешнего депутата Верховной рады Игоря Гузя, в 2014 году занимавшегося формированием карательных батальонов из боевиков "майдана".

Наконец обнаружилась и видеозапись построения "Азова" в Мариуполе, где во втором ряду в полной выкладке стоял боевик Протасевич, совсем не похожий на "журналиста и волонтера", которым его пытаются сейчас представить главарь "Азова" Билецкий, курируемое британскими спецслужбами издание Billingcat и некоторые иностранные агенты в России. К тому же в открытых источниках не обнаружено ни одного репортажа или другой публикации "журналиста" Протасевича, посвященного гражданской войне на Украине, что тоже красноречиво описывает его роль в тех событиях.

Не обнаружено ни одной публикации "журналиста" Протасевича, посвященнй гражданской войне на Украине

Примечательно также, что в строю рядом с Протасевичем стоит его земляк Станислав Гончаров по кличке "Террор-машина", в 2017 году осужденный витебским судом на 7 лет за разжигание розни и производство порнографии. И здесь интересен не сам "побратим" Протасевича, а его татуировки: эмблема дивизии СС "Дирлевангер", осуществлявшей массовые убийства мирных жителей на территории Беларуси, свастика, руны и жанровая сценка - расстрел узников концлагеря. Очевидно, этому персонажу есть что рассказать о "журналисте" Протасевиче, нравах "Азова" и прививаемых там политических взглядах.

Нужно понимать, что "Азов" - не "этнические" украинские националисты из западных областей, в рамках бандеровской идеологии им тесно. Билецкий и компания - это современные расисты, ксенофобы, новые язычники, отрицатели христианских и демократических ценностей, поклонники Гитлера, стремящиеся построить на территории Украины "государство белой расы". Именно поэтому США, предоставляя оружие Украине, отдельно оговаривают, что оно не должно попадать в руки "азовцам". О неонацизме "Азова" в последнее время пишут ранее симпатизировавшие Киеву британские, немецкие, французские, испанские СМИ, а правозащитные организации прямо называют членов подразделения террористами. Поэтому миф о Протасевиче как о "человеке со светлым лицом" и поборнике европейской демократии, который с первых часов после ареста пытаются сконструировать на Западе, рискует лопнуть, так и не успев надуться.