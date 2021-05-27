Кончаловский, Армоза и Кеннелли поделятся секретами мастерства кинематографиста

В рамках бизнес-программы онлайн-форума Key Buyers Event: digital состоятся дискуссии с режиссером Андреем Кончаловским, израильским кино- и телепродюсером Ави Армозой, главой компании Armoza Formats - одного из мировых лидеров в области производства и дистрибуции телевизионного контента, а также с известным теле- и киноагентом Робом Кеннелли, среди партнеров которого - режиссеры Йоргос Лантимос ("Лобстер", "Убийство священного оленя"), Тайка Вайтити ("Тор: Рагнарек") и Пэтти Дженкинс ("Чудо-женщина", "Монстр"), сценарист Дэвид Э. Келли ("Большая маленькая ложь") и такие российские режиссеры, как Кантемир Балагов, Михаил Идов, Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников.

"РГ" писала подробно о международном онлайн-рынке аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital. Он организован Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий и пройдет с 8 по 10 июня 2021 года.

Общение с известными гостями состоится в формате диалога - "In conversation with", где в роли интервьюера выступит генеральный директор Роскино Евгения Маркова.

В беседе с Андреем Кончаловским будет обсуждаться спектр вопросов от авторского кино и копродукции до секретов мастерства: как нужно снимать, чтобы стать в своих работах одновременно понятным во всем мире и не потерять при этом национальный менталитет. Ави Армоза расскажет о том, как израильские ТВ-форматы стали популярными во всем мире, о вызовах, с которыми сталкивается мировая индустрия контента, новых трендах и об опыте работы с Россией. Роб Кеннелли поделится подробностями и спецификой работы в индустрии киноагентов, опытом взаимодействия с российскими режиссерами.

"Для нас очень важен аспект двусторонней коммуникации: рассказать международной аудитории о российской индустрии и дать информацию российской аудитории о международных трендах. В прошлом году на Key Buyers Event мы впервые опробовали формат интервью "In Conversation with", пригласив Эрика Бармака, экс-вице-президента Netflix по международному оригинальному контенту. Данный формат оказался очень востребованным, видео посмотрели 27 тысяч пользователей, и на форуме этого года мы расширили программу индивидуальных интервью. Мы пригласили российского мэтра для международной аудитории, режиссера Андрея Кончаловского. Со стороны международных спикеров участвует продюсер Ави Армоза, чье интервью будет особенно актуально именно для российской аудитории: тема форматов, хоть и не так активно развивается, как сериальный сегмент в России, но очень интересна для нашего рынка. Что касается третьего спикера, известного киноагента Роба Кеннелли, он работает как с международными, так и российскими режиссерами, продюсерами и сценаристами, и может поделиться ценным опытом с российскими участниками, а также рассказать зарубежным партнерам об опыте работы с российскими талантами, что немаловажно на данном этапе развития отрасли. Участие этих спикеров в Key Buyers Event: digital подчеркивает статус форума как глобальной бизнес-платформы и площадки для профессионального диалога", - говорит Евгения Маркова.

Интервью в видеоформате будет доступно всем зарегистрированным участникам Key Buyers Event: digital. Одно из них планируется в рамках инфопартнерства выложить на сайте "РГ" для наших читателей, заинтересованных в работе киноиндустрии.