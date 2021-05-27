Первой темой обсуждения стали события вокруг инцидента с самолетом Ryanair. Мишустин подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Беларуси, заявившей о необходимости и готовности провести международное расследование этого инцидента. "Мы призываем не политизировать ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске", - заявил российский премьер и отметил, что РФ "однозначно выступает против односторонних санкций".

В свою очередь белорусский премьер заявил, что после санкций западных стран из-за посадки самолета Ryanair Минск рассчитывает на поддержку Москвы. По его словам, "события последних дней свидетельствуют о возросшем абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь". "Европейский союз принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота", - рассказал Головченко.

В связи с этим белорусский премьер призвал Россию восстановить полноценное воздушное сообщение между странами и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления, "в частности, аэропорты Сочи и Краснодара". "В такой ситуации мы, конечно, рассчитываем на поддержку нашего союзника в лице Российской Федерации", - сказал Головченко.

Мишустин пообещал, что Россия расширит транспортное сообщение с Беларусью при первой же возможности. Но подчеркнул, что это решение не является политическим и полностью зависит от ситуации с COVID. "Мы постепенно открываем воздушное и иное сообщение, которое так необходимо нашим гражданам. Конечно же, это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией", - пояснил он.

В ходе переговоров двух премьеров обсуждались и другие вопросы экономического характера. В частности, Мишустин отметил, что товарооборот России и Беларуси в I кв. 2021 года превысил доковидный уровень. Кроме того, по его словам, поставка белорусских нефтепродуктов через порты РФ идет с опережением графика.

В пятницу российский премьер примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. Как ранее сообщили в пресс-службе кабмина, ожидается, что одной из тем обсуждения станет восстановление экономики от пандемии коронавируса. Также будут рассмотрены вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств-участников содружества, занятости населения, борьбы с контрафактом, взаимодействия органов власти.

Москва поддержала позицию Минска о необходимости международного расследования по инциденту с рейсом

Отметим, что это уже вторая поездка Михаила Мишустина в Беларусь в этом году и четвертая - за время его работы во главе кабмина. Одна из главных тем, которая постоянно звучит в ходе российско-белорусских переговоров, - интеграция в рамках Союзного государства. Напомним, что сегодня, но уже в Сочи, пройдет еще один раунд двусторонних переговоров на более высоком уровне: встретятся президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.