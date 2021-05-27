Указ губернатора Орловской области от 26 мая 2021 года № 259 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в пункт 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпункт "а" абзацем следующего содержания:

"проведение органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления мероприятий на территории муниципальных образований Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.А.Тарасов







