Указ губернатора Орловской области от 26 мая 2021 года № 259 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

Иран запретил майнинг биткойнов из-за проблем с электричеством 12:30
Синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные 12:28
Файзуллин: Регионам нужно провести сверку очередников на жилье 12:28
Глава Рособрнадзора получил "четверку" на пробном ЕГЭ по русскому 12:25
Эстония продолжает принимать рейсы "Белавиа" 12:22
Минстрой: Проблему обманутых дольщиков нужно решить к 2024 году 12:14
Еще 2886 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 12:13
"Белавиа" отменила рейсы по 12 направлениям до конца октября 12:05
Информатика может стать одним из самых массовых предметов ЕГЭ 12:02
Еще один фигурант дела "Зимней вишни" частично признал вину 12:01
Почти 17 млн россиян привились первым компонентом вакцин от COVID-19 11:57
Рособрнадзор: Посты МВД будут в каждом пункте проведения ЕГЭ 11:56
Все регионы перейдут на получение материалов ЕГЭ через интернет 11:55
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии 11:54
Хуснуллин: Вопрос о привлечении заключенных на стройки прорабатывается 11:52
В Петербурге число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до шести 11:51
"Сбер" представил прототип беспилотного электромобиля 11:45
Московский май может перевыполнить норму осадков на 75% 11:44
В США умер автор детского бестселлера "Очень голодная гусеница" Эрик Карл 11:41
Набиуллина рассказала о сворачивании антикризисных мер 11:34
Осуждены организаторы шоу с огнем, по вине которых пострадали зрители 11:30
Кабмин одобрил проект соглашения стран СНГ в сфере занятости 11:29
ФСБ: Украина провоцирует напряженность в Черном море для помощи от США 11:24
Каталонских политиков могут помиловать 11:18
На Алтае стартует творческий проект Хабенского и Цыпкина 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 мая 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 26 мая 2021 года № 259 "О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в пункт 1 раздела I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив подпункт "а" абзацем следующего содержания:

"проведение органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления мероприятий на территории муниципальных образований Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.А.Тарасов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией