Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн

"Евровидение" в этом году еще не поставило точку - на YouTube-канале международного песенного конкурса появилось сообщение о том, что шоу будет продолжено. Зрителям предложат посмотреть онлайн два концерта, записанные ранее на случай, если кто-то из конкурсантов не доедет до Роттердама из-за коронавирусных ограничений.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления мы создали два особенных шоу", - говорится в сообщении.

Номера полуфиналистов покажут 28 мая в 22.00, а финал конкурса - 29 мая в это же время. Вести шоу будет Криста Зигфридс.

Напомним, триумфатором "Евровидения-2021" стала итальянская рок-группа Maneskin. На втором месте Франция, на третьем - Швейцария. Представлявшая Россию Манижа заняла девятое место.