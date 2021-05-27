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27.05.2021 09:03
Рубрика: Культура

Организаторы "Евровидения" заявили о продолжении конкурса онлайн

Текст: Инга Бугулова

"Евровидение" в этом году еще не поставило точку - на YouTube-канале международного песенного конкурса появилось сообщение о том, что шоу будет продолжено. Зрителям предложат посмотреть онлайн два концерта, записанные ранее на случай, если кто-то из конкурсантов не доедет до Роттердама из-за коронавирусных ограничений.

"В знак уважения к труду каждой страны-участницы над резервными записями живого выступления мы создали два особенных шоу", - говорится в сообщении.

Номера полуфиналистов покажут 28 мая в 22.00, а финал конкурса - 29 мая в это же время. Вести шоу будет Криста Зигфридс.

Напомним, триумфатором "Евровидения-2021" стала итальянская рок-группа Maneskin. На втором месте Франция, на третьем - Швейцария. Представлявшая Россию Манижа заняла девятое место.

Как голосовали за Россию на "Евровидении"-2021

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