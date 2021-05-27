"Пандемийное" обслуживание может стать нормой в системе "все включено" в Турции

Изменения, которые наблюдают гости отелей с системой "все включено" в Турции, могут сохраниться и после окончания пандемии, рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас.

Из-за распространения коронавируса в отелях были приняты меры для безопасности, так, сейчас постояльцы не могут сами накладывать себе еду.

Он отметил, что для персонала отелей такие меры создают дополнительные трудности, но есть и плюсы - гигиена и улучшение качества сервиса. Поэтому "пандемийные" правила обслуживания могут стать постоянными.

"Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", - сказал Арас в беседе с РИА Новости.

По словам Араса, в Бодруме уже можно отдыхать безопасно. На данный момент около 90% объектов, где размещаются путешественники, проверены и сертифицированы.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией до 1 июня. Сейчас власти страны готовятся к возможному возвращению российских туристов. Рассматривается вариант отмены ПЦР-тестирования для въезжающих россиян, а также бесплатные тесты перед возвращением на родину.