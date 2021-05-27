Песков допустил юридическую возможность запроса о передаче Сапеги России

Москва будет защищать права задержанной в Минске гражданки РФ Софии Сапеги, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Де-юре, безусловно, может быть поднят этот вопрос", - сказал Песков, говоря о возможности ее выдачи Москве. "В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки", - заверил он.

Песков подчеркнул особый характер отношений двух стран, поэтому защита прав "может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах".

На вопрос о планах обратиться к руководству Беларуси с просьбой о передаче Сапеги пресс-секретарь президента РФ сказал, что не знает об этом.