Песков прокомментировал самоликвидацию "Открытой России"

Политическое поле в стране развивается, никакой зачистки нет, прокомментировал по просьбе журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решение о самоликвидации "Открытой России", признанной Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ.

Ранее исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров объявил, что она прекращает работу в России.

Политическое поле никоим образом не ограничено, "наоборот, оно гораздо более богатое и многогранное", заявил Песков. "Поэтому уход чего-то не означает зачистку политического поля абсолютно. Политическое поле живет, развивается, кипит, естественно, в предвыборной кампании", - отметил представитель Кремля.