Peugeot запатентовала в России конкурента УАЗ "Пикап"

В базе ФИПС появились патенты пикапа Peugeot Landtrek, разработанного французской компанией в партнёрстве с Changan. Запатентованы пока только версии с однорядной кабиной.

Peugeot Landtrek был представлен в феврале 2020 года. Это рамный пикап, который может быть представлен с двумя типами погрузочной площадки (в зависимости от кабины) и как шасси для установки различных вариантов надстроек. Грузоподъёмность пикапа варьируется от 1 до 1,2 тонны, есть возможность буксировки прицепа массой до 3,5 тонн.

Базовые версии пикапов имеют задний привод, доступны комплектации с жёстко подключаемым полным с понижающей коробкой. Бензиновый двигатель 2,4 литра выдаёт 210 л.с. и 320 Нм крутящего момента, турбодизель 1,9 литра - 150 л.с. и 350 Нм соответственно. В пару обоим можно выбрать как 6-ступенчатую МКП, так и "автомат".

В зависимости от комплектации Landtrek может быть оснащён двухзонным климат-контролем, мультимедиа с сенсорным дисплеем 10 дюймов, камерами кругового обзора, шестью подушками безопасности.

В настоящее время Peugeot Landtrek представлен на рынках Латинской Америки и Северной Африки. Появление в России - под большим сомнением, а ведь Landtrek мог бы составить конкуренцию GWM Wingle 7, JAC T6, УАЗ "Пикап" и более дорогим моделям Mitsubishi и Toyota.