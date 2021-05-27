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27.05.2021 16:01
Рубрика: Легковые авто

Разобрали Arkana после жесткого теста. Состояние турбо и вариатора удивило

Текст: Константин Руссов

Кроссовер Renault Arkana с турбированным двигателем 1.3 литра и вариатором находился в эксплуатации у журнала "ЗР" на протяжении полутора лет. За это время автомобиль проехал 50 000 км. За этим последовал дополнительный жёсткий ресурсный тест. По итогам были разобраны мотор и коробка.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как известно, вариатор не терпит высоких и продолжительных нагрузок. Для того, чтобы нагрузить трансмиссию как следует, кросс-купе отправили в горы, где устраивали серию стартов в горку по скользкому покрытию.

Ещё один стресс-тест: преодоление передними колёсами бордюра при движении задним ходом, чтобы обеспечить большую нагрузку на двигатель и CVT. Также эксперты издания провели цикл разгонов-торможений, загнали кроссовер в климатическую камеру с отрицательной температурой и запускали мотор.

По итогам тестов двигатель и вариатор были разобраны. Турбина, вкладыши, блок цилиндров - все эти элементы были в полном порядке. Пробы масла и исследование его состояния в картере тоже доказывали, что 1.3 турбо не имеет признаков износа. По мнению экспертов, ресурс агрегата - около 400-450 тысяч км. Трансмиссионное масло тоже не содержало осадка, который бы свидетельствовал о скорых поломках.

#Renault