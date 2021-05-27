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27.05.2021 19:47
Рубрика: Происшествия

ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея

Текст: Сергей Бабкин

Столичный центр организации дорожного движения подтвердил данные об административном деле против репера Элджея.

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Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ГИБДД остановили иномарку под управлением Элджея. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но артист отказался. По данным Telegram-канала столичного дептранса, на Элджея по этому факту составили административный протокол по статье 12.26 КоАП. Дело рассмотрит суд.

"Вождение в нетрезвом виде - это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди", - говорится в заявлении дептранса. Транспортные власти города готовят обращение в столичную прокуратуру и МВД с просьбой наказать водителя по всей строгости.

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