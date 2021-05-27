ЦОДД Москвы призвал строго наказать рэпера Элджея

Столичный центр организации дорожного движения подтвердил данные об административном деле против репера Элджея.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники ГИБДД остановили иномарку под управлением Элджея. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но артист отказался. По данным Telegram-канала столичного дептранса, на Элджея по этому факту составили административный протокол по статье 12.26 КоАП. Дело рассмотрит суд.

"Вождение в нетрезвом виде - это одно из самых опасных нарушений правил дорожного движения, водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди", - говорится в заявлении дептранса. Транспортные власти города готовят обращение в столичную прокуратуру и МВД с просьбой наказать водителя по всей строгости.