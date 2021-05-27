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27.05.2021 18:52
Рубрика: Общество

Юбилей Центра Димы Рогачева: Уникальное место спасения детей, попавших в онкологическую беду

В эти дни в Москве проходит российский конгресс "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике". Он приурочен к 10-летию НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

"Российская газета" отслеживала становление этого центра с того момента, когда его еще не было.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Неслучайно на этот юбилей пришла вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова. Она очень активно способствовала тому, чтобы в нашей стране появился такой центр. Ее влияние и забота, ее постоянное курирование этого дела было очень заметно. Сегодня она задала тон разговора о юбилее. Это был очень человеческий, очень причастный к этому центру неформальный разговор. Этим же отличалось выступление министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко. Выступили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, нынешний руководитель этого центра Галина Анатольевна Новичкова.

К участникам конгресса обратился президент Владимир Путин. Говоря о центре, глава государства отметил, что сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение.

- Этот уникальный центр открылся 10 лет назад. Для меня это и личная история, потому что встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым - жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, - определила и немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком, - напомнил он.

Все говорит о том, что это не просто региональный, не просто российский центр, это центр мирового уровня. И он достоин именно таким и считаться. Здесь действительно есть условия не только для пребывания больных детей, но и для тех, кто рядом с ними. Ребенок остаться в такой ситуации один не может. С ним рядом должна быть или мама, или бабушка - кто-то близкий. Здесь такая возможность есть.

Онкологический комплекс на Ленинском проспекте напоминает сказочный пряничный домик. И пока здесь нет указателя, как проехать к нему. Может, десятилетний юбилей поспособствует его появлению, поскольку центр Димы Рогачева - уникальный международный центр спасения детей, попавших в онкологическую беду.

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