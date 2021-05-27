Летчик-космонавт Роман Романенко: Жителям юго-запада Москвы необходима новая станция метро

Волонтеры депутата Госдумы, летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко ведут сбор подписей за строительство новой станции метро в Южном Бутове.

"Ко мне обратились жители микрорайона "Захарьинские дворики" с просьбой решить транспортную проблему в районе. Она действительно очень серьезная: более 40 тысяч горожан лишены возможности оперативного и комфортного передвижения по Москве. Дорога до ближайших станций метро и МЦД на автобусе занимает час времени. Те, кто пользуются личным автотранспортом, вынуждены подолгу стоять в пробках на Варшавском шоссе, поскольку это единственная транспортная артерия, ведущая в центр столицы. Очевидно, что здесь необходимо строительство новой станции метро", - прокомментировал Роман Романенко.

Проблема транспортной доступности на окраине Южного Бутово существует давно. Когда там только начиналось активное строительство, был предложен проект по продлению "серой" ветки метрополитена. Но позже, из-за нехватки денежных средств, от реализации проекта отказались.

Однако с течением времени сложная ситуация только усугубляется: идет развитие присоединенных территорий Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы к микрорайону Щербинка, а также реализация программы реновации. По оценкам специалистов, по завершению строительства новых жилых комплексов вдоль Варшавского шоссе и в районе аэропорта Остафьево количество населения, по меньшей мере, увеличится на 60 тысяч жителей.

"Мои волонтеры сейчас ведут сбор подписей горожан за строительство станции. На сегодня нас поддержало уже около 2-х тысяч человек. По окончанию сбора мы направим официальное обращение мэру Москвы с просьбой рассмотреть возможность включения этой территории в план развития метрополитена", - добавил депутат Госдумы.

Отдать свой голос за новую станцию метро жители Южного Бутова могут в точках работы волонтеров на улицах Брусилова и маршала Савицкого.