Москвичи начали оформлять ипотеку в 20 лет

В апреле минимальный возраст ипотечных заемщиков в Москве опустился до 20 лет, сообщает агентство "Миэль". Самый молодой ипотечник приобрел однокомнатную квартиру за 12 миллионов, десять из которых взял у банка.

Средняя сумма ипотеки в прошлом месяце составила в Москве 7,7 миллиона, а в области - 4,3 миллиона рублей. Около трети всех займов оформляются на 20 лет, а минимальный срок составляет пять лет. Доля ипотечных сделок на вторичном рынке жилья в столице немного превышает 50%.

Как говорится в сообщении, самая низкая процентная ставка по ипотеке была на уровне 4,5%, а самая высокая - 11,11%. Рекорд по бюджетной цене в прошлом месяце достался однокомнатной квартире в Подмосковье, которая обошлась покупателям в 3,1 миллиона рублей. Самая дорогая купленная в ипотеку квартира стоила 51 миллион рублей.

Ранее эксперты рассказали, что сейчас стоимость новостроек на этапе котлована и в готовых жилых комплексах отличается в среднем всего на 9%. Отчасти это может быть обусловлено повышенным спросом со стороны покупателей в последние несколько лет.