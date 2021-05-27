Собянин представил новую концепцию московских библиотек

Модернизацию прошли уже 125 столичных библиотек. Об этом в своем персональном блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе, по его словам, работает 1600 библиотек. В городской сети - 440 читален, в большинстве своем расположенных в жилых районах. Очень часто - на первых этажах домов. "Сегодня городские библиотеки переживают свое второе рождение. В рамках программы "Московские библиоцентры" мы проводим комплексные ремонты помещений, закупаем новое оборудование и мебель. А главное - меняем концепцию работы библиотек", - написал мэр.

На месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами открываются городские гостиные. Во всех читальнях, например, есть бесплатный Wi-Fi. В будние дни многие из них открыты до 20-22 часов. Заработал и единый читательский билет. Зарегистрировавшись в одной библиотеке, можно ходить и в другие.