В Москве представили нового начальника ГИБДД

В Москве руководящему составу столичной полиции представили нового начальника ГИБДД. Им стал генерал-майор полиции Александр Быков, ранее бывший заместителем начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.

Представил нового начальника ГИБДД и вручил ему соответствующее удостоверение начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, Александр Быков назначен указом президента России. Сам документ официально не опубликован. Однако, как сообщают источники, указ носит секретный характер и опубликован не будет.

Александр Быков родился 27 июня 1978 года, имеет два высших образования, кандидат юридических наук. С 2001 года он начал службу в подразделениях ГАИ. С 2011 года занимал руководящие должности в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ. В 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности главка.

"На всех этапах службы Александр Игоревич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом", - отметил генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.

Ранее столичное ГИБДД возглавлял полковник Юрий Дроганов. Он ушел в отставку по собственному желанию в связи с выслугой лет в конце 2020 года. После этого временно исполняющим обязанности начальника столичного ГИБДД был Алексей Диокин. Причем не столь давно его назначили начальником управления охраны общественного порядка в московской полиции, но фактически он продолжал руководить ГИБДД.