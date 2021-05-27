Почему необходимы изменения в программе "Дальневосточный гектар"

1 июня исполнится пять лет с начала раздачи "дальневосточных гектаров". За это время участки получили более 90 тысяч человек. Не слишком много. Но это как раз тот случай, когда смысл кроется не в количественном результате, а в обретении новых возможностей. У каждого надела своя история: где-то на "гектаре" начали и развили полноценный бизнес, где-то построили частный дом, а где-то соорудили общественную детскую площадку. Конечно, как в любом новом деле, не обошлось без набивания шишек. Проект безошибочно выявил прорехи в действующем законодательстве. Довольно быстро потребовалось внесение нескольких пакетов поправок в сам ФЗ о "гектаре", а кроме того, стала необходимой инвентаризация многих земель, уточнение границ лесов и особо охраняемых природных территорий… Программа получилась "живая", а значит, требующая изменений. Мнением о них - уже сделанных и только предстоящих - "РГ" попросила поделиться экспертов.

Алексей Чекунков, глава минвостокразвития РФ:

- Программа выдачи бесплатной земли с широким диапазоном возможностей по ее применению стимулирует предпринимательскую активность, дает людям свободу выбора и как нельзя лучше подходит для огромной территории Дальнего Востока и Арктики. Очевидно, что она должна и будет постоянно улучшаться. Первым шагом станет распространение ее на Арктическую зону РФ, а также обеспечение возможности получить второй "гектар". В дальнейшем целесообразно поддерживать лидеров, активных и успешных участников программы, расширять их возможности, в том числе увеличивая площадь земельных участков для ведения хозяйственной деятельности.

Александр Болотников, депутат Сахалинской областной думы:

- На днях наша дума направила министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову обращение с просьбой запретить на "дальневосточных гектарах" любую деятельность, которая угрожает экологии. А примеров таких инициатив уже достаточно. В Ногликском районе на Сахалине вблизи уникальных Дагинских термальных источников один товарищ получил по программе землю и начал строить там шламонакопитель для хранения отходов бурения. В законодательстве на этот вид деятельности никаких ограничений нет. К счастью, поднялась общественность, подключились депутаты, и коммерсанта удалось остановить. Был у нас и нехороший случай, когда человек взял "гектар" в районе села Охотского и начал продажу песка с этого участка направо и налево. Эти факты далеко не единичные, в скором времени собираемся проверить еще несколько. Убежден, что необходимо внести изменения в федеральный закон, запрещающие использовать предоставляемые земельные участки для всего, что связано с отходами I-V классов опасности и добычей полезных ископаемых.

Юрий Авдеев, кандидат экономических наук, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН:

- Когда затевалась программа "Дальневосточный гектар", ВЦИОМ заявил, что получить участки желают несколько миллионов человек. То есть будет достигнута цель - увеличить население в ДФО. Но соотечественники отреагировали слабо, большая часть тех, кто получил наделы, - дальневосточники. И это понятно: допустим, без дорог и электричества кому-то удалось на этом участке построить дом. А дальше? Гектар для товарного производства - ничто. Поэтому пришлось административно трансформировать программу в сторону большей лояльности: снять ограничения на выдачу земли в 20 километрах от больших и в десяти километрах от маленьких городов, разрешить выдачу участков поближе к уже имеющейся инфраструктуре. И это положительные изменения.

Брал я "гектары" на землях сельхозназначения, а сейчас они оказались рекреационными. Выходит, что все, что я построил и посадил, оказалось вне закона?!

Но пришел момент, когда землю можно получить в собственность. То есть наступает обязанность платить налог. Но просто построенное жилье, - хотя я даже не знаю примеров, кто бы поселился на этой земле, - прибыли не дает. Из каких средств люди будут платить? Поэтому мне гораздо интереснее не данные о количестве получивших "дальневосточный гектар", а динамика следующего пятилетия: сколько владельцев от этой земли не откажутся.

Иван Мищенко, министр имущественных и земельных отношений Камчатского края:

- Нужно проработать схему изъятия земли у тех, кто не приступил к освоению участков в установленные сроки и в соответствии со всеми процедурами. Например, у нас заявителям отправлено 176 проектов договоров. Из них 165 не подписано людьми в указанный срок. При этом другим гражданам сформированные земельные участки не могут быть предоставлены. Надо предусмотреть в законе порядок действий в таких случаях. Например, срок на подписание гражданами проекта договора может быть увеличен до 60 дней, а по истечении его у уполномоченного органа появится возможность аннулировать такие заявления и повторно запустить в оборот освободившиеся земельные участки.

Юрий Симоненко, пользователь земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", на которых создал бизнес по производству банных веников, Приморский край:

- Когда я только начинал эпопею с "дальневосточными гектарами", у меня было три варианта их расположения, и ни один не удовлетворял требованию находиться на удалении 20 километров от крупного города и на десять - от небольшого. Пришлось найти землю в 70 километрах от Владивостока. Или мне одному так "повезло"? Дальше. Собрался я намедни подавать декларацию об использовании участка. В МФЦ выяснилось, что администрация Надеждинского района изменила статус земель, где находятся мои "гектары". Брал я на землях сельхозназначения, а сейчас они оказались рекреационными. Выходит, что все, что я построил и посадил на "дальневосточных гектарах", оказалось вне закона?! Как такое может быть?! Хотел в этом году завести пчел, ягнят… Теперь опасаюсь: нет определенности. Мне советуют решать проблему в суде. Такое обращение с людьми программа "Дальневосточный гектар" предусматривала?

Подключение к электро­энергии тоже обернулось большим удивлением. Сначала мне насчитали 502 тысячи рублей, а соседи подключились за 52 тысячи! Оказалось, есть два способа расчета, но никто ничего не объяснил. И только после повторного заявления мне насчитали всего 52 тысячи рублей с НДС. Но удивление осталось: как стоимость способов подключения к электроснабжению может разниться в десять раз? Не укладывается в голове.

Меня волнует еще один вопрос. Недавно скончался мой отец, на которого оформлен один из наших семейных гектаров. Как теперь будет рассматриваться размер нашего участка?

Ирина Зикунова, доктор экономических наук, председатель Законодательной думы Хабаровского края:

- Инициатива, связанная с упрощением доступности арктических участков земли, вызывает серьезные опасения. Можно себе представить масштаб этих территорий и сложность создания там инфраструктуры. У нас есть пример на юге Хабаровского края - развитие Кругликовского сельского поселения и хозяйств нескольких гектарщиков. На обеспечение такой небольшой хозяйственной локации транспортной инфраструктурой потребуется 500 миллионов руб­лей из бюджета. Плотность населения в Хабаровском крае в среднем 1,65 человека на квад­ратный километр. В арктической зоне - 0,63 человека. Достаточно сложно ожидать активности на столь малонаселенных территориях и интереса к индивидуальному жилищному строительству. Вместе с тем возникают серьезные риски, потому что арктическая зона очень зыбка и неустойчива в части экологического равновесия. Контролировать там землепользование будет трудно с точки зрения охраны природы. Но гораздо больше меня волнует, что Арктика слабо изучена с геолого-минералогической точки зрения, и мы не знаем, что находится в недрах потенциальных "гектаров". Мне кажется, в этом плане государство должно быть дальновидным, надо с осторожностью относиться к таким проектам.