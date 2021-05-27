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27.05.2021 05:20
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае правительственную яхту отдадут детскому центру

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае правительственную яхту, купленную 15 лет назад, отдадут в молодежный центр "Западный" Советско-Гаванского района.

Фото: khabkrai.ru
Хабаровским школьникам подарят правительственную яхту

Как рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев в Instagram, судно "Виктория" переименовали в "Палладу".

"Там есть школа юных моряков, юных яхтсменов, вот им и передадим. Яхта морская и должна быть на морском берегу и там служить детям", - отметил глава региона.

По его словам, яхту сняли с торгов, так как по начальной цене в 60 миллионов рублей желающих приобрести ее не было, а отдавать за треть стоимости нецелесообразно.

Судно было произведено по спецзаказу в 2005 году на Тайване. Его длина составляет 21 метр, вес - 38 тонн, вместимость - до 12 человек. Внутри есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. Ежегодно на содержание уходило более 600 тысяч рублей. Ранее яхту хотели передать в Краевой центр образования для научных экспериментов и экологических проектов по исследованию реки Амур.

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