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27.05.2021 04:05
Рубрика: Происшествия

Замминистра сельского хозяйства Якутии арестован по делу о взятке

Текст: Владимир Таюрский

Заместитель министра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев, обвиняемый во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, заключен под стражу.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Замминистра сельского хозяйства Якутии обвинили во взяточничестве

24 мая он был задержан и после предъявления обвинения отстранен от занимаемой должности. 26 мая по ходатайству следователя его арестовали на два месяца, сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Следствием установлено, что в 2018 году, узнав об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему деньги за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий. Общая сумма их превысила 40 миллионов рублей.

Всего за период с 2018 по 2021 годы, по данным следствия, заместитель министра получил от директора предприятия свыше 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки был установлен банковский счет чиновника, на который за те же годы со сторонних счетов поступило около 16 миллионов рублей. Эти деньги, многократно превышающие суммарные официальные доходы его семьи, замминистра скрыл от декларирования.

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