В больнице Нижнего Новгорода снова открыли Тропу здоровья

"Наша Тропа здоровья - единственная в области. Мы спроектировали и построили ее вместе с "Российской газетой" и ее друзьями, - рассказал главврач больницы Николай Миронов. - Я прихожу на работу в шесть утра и вижу, что по ней уже ходят, причем не только наши пациенты". А ведь когда проект только обсуждали, были сомнения, что задумка будет пользоваться успехом. Но "идеальный терренкур", как его определил Миронов, не подвел. 400-метровая замкнутая дорожка со скамейками для отдыха и разметкой для контроля состояния пешехода приглянулась и пациентам, и любителям здорового образа жизни.

"Я дважды в год обследуюсь в областной больнице у невролога. Это он мне рекомендовал пользоваться Тропой здоровья, - рассказала Мария Антипова, ныне пенсионерка, а в прошлом лор-врач. - Хожу здесь два раза в день: утром с инструктором, а вечером - самостоятельно. Летом здесь хорошо в тени деревьев. Да и зимой тоже. Дорожка всегда чистая и ухоженная. Говорят, скоро и вечернее освещение будет". По словам Николая Миронова, к юбилею Нижнего Новгорода Тропа здоровья станет видной издалека. Юбилей - в августе этого года.

Важно, что люди стали постепенно возвращаться к нормальной жизни и личному общению

А недавно у входа на терренкур появилась деревянная полка для буккроссинга (обмена книгами). Главное место на ней отведено изданиям "РГ", но посетители тропы могут приносить свои книги и журналы, чтобы люди получали пользу не только от прогулок, но и от чтения качественной прессы и литературы. "Важно, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, с возможностью личного общения, - сказал Андрей Першин, заместитель гендиректора по региональному развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты". - Нижегородцы показали отличный пример, как наша газета дает людям не только проверенную и актуальную информацию, но и возможность заботиться о своем здоровье в комфортных условиях. Уверен, количество читателей и друзей "РГ" в Нижнем Новгороде будет расти".