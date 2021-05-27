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27.05.2021 00:07
Рубрика: Общество

Ходим и читаем

В больнице Нижнего Новгорода снова открыли Тропу здоровья
Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 115(8466)
Встреча "Клуба друзей "Российской газеты" прошла вчера в Нижегородской областной больнице имени Н.А. Семашко. Постепенное снятие антиковидных ограничений "оживило" Тропу здоровья, созданную два года назад при участии нижегородского филиала "РГ".
По Тропе здоровья ходят как пациенты больницы, так и обычные горожане. Фото: Николай Нестеренко По Тропе здоровья ходят как пациенты больницы, так и обычные горожане. Фото: Николай Нестеренко
По Тропе здоровья ходят как пациенты больницы, так и обычные горожане. Фото: Николай Нестеренко

"Наша Тропа здоровья - единственная в области. Мы спроектировали и построили ее вместе с "Российской газетой" и ее друзьями, - рассказал главврач больницы Николай Миронов. - Я прихожу на работу в шесть утра и вижу, что по ней уже ходят, причем не только наши пациенты". А ведь когда проект только обсуждали, были сомнения, что задумка будет пользоваться успехом. Но "идеальный терренкур", как его определил Миронов, не подвел. 400-метровая замкнутая дорожка со скамейками для отдыха и разметкой для контроля состояния пешехода приглянулась и пациентам, и любителям здорового образа жизни.

Фото: iStock
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"Я дважды в год обследуюсь в областной больнице у невролога. Это он мне рекомендовал пользоваться Тропой здоровья, - рассказала Мария Антипова, ныне пенсионерка, а в прошлом лор-врач. - Хожу здесь два раза в день: утром с инструктором, а вечером - самостоятельно. Летом здесь хорошо в тени деревьев. Да и зимой тоже. Дорожка всегда чистая и ухоженная. Говорят, скоро и вечернее освещение будет". По словам Николая Миронова, к юбилею Нижнего Новгорода Тропа здоровья станет видной издалека. Юбилей - в августе этого года.

Важно, что люди стали постепенно возвращаться к нормальной жизни и личному общению

А недавно у входа на терренкур появилась деревянная полка для буккроссинга (обмена книгами). Главное место на ней отведено изданиям "РГ", но посетители тропы могут приносить свои книги и журналы, чтобы люди получали пользу не только от прогулок, но и от чтения качественной прессы и литературы. "Важно, что мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, с возможностью личного общения, - сказал Андрей Першин, заместитель гендиректора по региональному развитию ФГБУ "Редакция "Российской газеты". - Нижегородцы показали отличный пример, как наша газета дает людям не только проверенную и актуальную информацию, но и возможность заботиться о своем здоровье в комфортных условиях. Уверен, количество читателей и друзей "РГ" в Нижнем Новгороде будет расти".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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