Еще один фигурант дела "Зимней вишни" частично признал вину

Директор компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, ставший одним из фигурантов дела о трагическом пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", частично признал вину. Как сообщает ТАСС, подконтрольная ему фирма обслуживала противопожарную систему объекта.

Во время прений в Заводском районном суде Кемерова обвиняемый рассказал, что не сообщал в надзорные органы о техническом состоянии систем пожарной сигнализации. "Прошу рассматривать это как частичное признание вины", - подчеркнул Полозиненко.

Ранее о частичном признании вины заявили Надежда Судденок - гендиректор ООО "Зимняя вишня", Георгий Соболев - технический директор компании ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", являвшейся собственником торгового центра, а также Юлия Богданова - гендиректор этой организации.

Помимо вышеуказанных лиц, фигурантами уголовного дела оказались еще четверо обвиняемых. Они своей вины на данный момент не признают вовсе.

Напомним, крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в их числе 37 детей. Еще 147 человек числятся пострадавшими.