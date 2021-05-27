Под Омском пенсионер погиб во время урагана

СК начал проверку по факту смерти жителя села Ситниково Нижне-Омского района Омской области.

Тело 65-летнего пенсионера было обнаружено сегодня утром в 50-метрах от его дома - под линией электропередач.

- По предварительным данным, его смерть наступила от поражения электрическим током, - сообщает СУ СКР по Омской области.

В Омской области ночью бушевал сильнейший ураган. Из-за сильного порыва ветра сломанное дерево упало прямо на провода.

Точную причину смерти пенсионера установит судебно-медицинская экспертиза.