В Омске убийцу рэп-музыканта приговорили к 14 годам колонии

Омский областной суд вынес приговор 35-летнему Андрею Калинину, жестоко расправившемуся с любовником своей супруги.

В июне прошлого года омич узнал об изменах своей жены. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взял с собой два ножа и топор и поехал к дому соперника - рэп-музыканта. Он всю ночь сидел у подъезда, пил и ждал, когда любовник супруги выйдет на улицу.

- Около 6 часов утра, когда молодой человек вышел из дома, обвиняемый напал на него и с особой жестокостью нанес ему множество ранений, не совместимых с жизнью, - рассказала "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Смерть соперника Калинин записал на видеокамеру и отправил ролик своей супруге. После этого он сел в свой автомобиль и попытался скрыться, но застрял в кювете. Тогда омич поджег машину, убежал в частный сектор и спрятался в гараже, где его и задержали полицейские.

- Проведенной судебной психолого-психиатрической экспертизой установлена вменяемость обвиняемого, который признал свою вину, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Омский областной суд признал Калинина виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима