Алиханов: Курортный сбор может составить сто рублей за всю поездку

Курортный сбор в Калининградской области может составить сто рублей с одного туриста за всю поездку. Об этом заявил сегодня губернатор Антон Алиханов.

- Скорее всего, что у нас будет фиксированный размер, вне зависимости от количества дней, которые будет проводить турист, - отметил глава региона. - Пока мы с министерством обсуждаем сто рублей с человека за весь период пребывания. Я не думаю, что это какая-то серьезная нагрузка, которую любой турист заметит.

Напомним, сейчас региональные власти и эксперты разрабатывают областной закон о курортном сборе. Новый платеж планируют ввести в начале следующего года. Изменения также необходимо внести в федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры". Регион уже направил соответствующее письмо в профильный комитет Госдумы.

Курортный сбор в Калининградской области направят на развитие курортной инфраструктуры, обустройство парков, набережных, скверов, пляжей, парковок, санитарных пунктов.