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27.05.2021 10:31
Рубрика: Культура

Старая Русса и Боровичи получили звания "Литературных городов России"

Текст: Елена Николаева (Новгородская область)
Секретариат Союза писателей России присвоил двум районным центрам Новгородской области - Боровичам и Старой Руссе - почетные звания "Литературный город России". Ходатайства от них поступили с разницей почти в год, но рассмотрены и одобрены были одновременно - в канун Дня славянской письменности и культуры. О результатах было объявлено на IV Всероссийском совещании молодых литераторов, проходящем в подмосковных Химках.
Старая Русса. Фото: Елена Николаева Старая Русса. Фото: Елена Николаева
Старая Русса. Фото: Елена Николаева

- Положение о почетном звании "Литературный город России" было принято нами в июле прошлого года. И что удивительно: среди претендентов, первыми приславшими заявки, оказались вовсе не мегаполисы с масштабными литературными проектами, а небольшие провинциальные города, - рассказал председатель правления Союза писателей России Николай Иванов.

Фото: Сергей Николаев
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В 2020 году почетного звания "Литературный город России" были удостоены краснодарская Анапа, тюменский Ишим, омская Тара, тамбовский Мичуринск, калужская Таруса и брянский Трубчевск. Итого - шесть городов.

В марте этого года секретариатом Союза писателей России были одобрены ещё две заявки: от подмосковной Коломны и Хунзахского района Дагестана (родины Расула Гамзатова).

Следующее заседание секретариата Союза писателей по присвоению почетных званий было назначено на октябрь этого года (28 октября отмечается День рождения Союза писателей России). Но тут, как рассказал Николай Иванов, поступила заявка из Старой Руссы, которая в этом году принимает самое активное участие в праздновании 200-летия со дня рождения Федора Достоевского.

- Мы не могли ждать до осени. Ведь дорога ложка к обеду. И говорить людям слова благодарности за активную работу по популяризации творческого наследия наших великих авторов и по воспитанию новых литераторов нужно вовремя, - пояснил Николай Иванов.

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина
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Как отметили в оргкомитете, заявки Боровичей и Старой Руссы совсем не похожи друг на друга, но оба города в полной мере достойны носить почетное звание "Литературный город России". У боровичан хорошо налажена издательская работа, они очень плодотворно работают с молодыми авторами. И не случайно именно боровичане представляют Новгородчину на проходящем в эти дни Всероссийском совещании молодых литераторов: Валерий и Светлана Колотушкины и Юрий Сычев.

А Старая Русса не только сохраняет и популяризирует творческое наследие Федора Достоевского, привлекает гостей в литературный Музей романа "Братья Карамазовы", но и прививает взрослым и детям настоящую любовь к чтению, к качественной, высокохудожественной литературе. Примером тому служит благотворительная акция "Городу Достоевского - книга в подарок", организованная в 2019 году "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда". Благодаря этой акции Старорусская библиотека получила в дар от авторов из множества российских и зарубежных городов более 600 великолепных изданий: и популярных, и эксклюзивных, с автографами авторов.

Напомним, на прошлой неделе Старая Русса получила статус самого красивого городка России.

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