Отменен оправдательный приговор по делу о смерти младенца в Калининграде

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отменил оправдательный приговор по нашумевшему уголовному делу в отношении калининградских врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Медиков обвиняли в убийстве недоношенного младенца. Однако коллегия присяжных посчитала недоказанным событие, описанное в обвинительном заключении, и большинством голосов вынесла оправдательный вердикт.

Трагедия произошла в роддоме №4 в ноябре 2018 года. Женщина родила недоношенного мальчика на сроке беременности в 23-24 недели. Вес малыша составлял около 700 граммов.

Как предположили следователи, исполняющая обязанности главврача калининградского роддома Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог областного перинатального центра Элина Сушкевич ввели ребенку инъекцию с сульфатом магния. Затем в официальные документы внесли информацию о смерти младенца в утробе, чтобы не портить статистику.

В поддержку обвиняемых неоднократно высказывались представители медицинского сообщества, в том числе глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Пять из восьми присяжных также сочли недоказанным факт ввода мальчику лекарственного препарата. На основании вердикта судей из народа Калининградский областной суд вынес оправдательный приговор. Врачей освободили из-под домашнего ареста в зале суда.

Государственное обвинение обжаловало оправдательный приговор. После его отмены уголовное дело вновь будут рассматривать присяжные. Дата заседания пока не определена.