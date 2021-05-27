В Коми локализовали участок, на котором произошел выброс нефти

Участок в районе скважины под Усинском в Республике Коми, где произошел выброс нефтесодержащей жидкости, удалось локализовать.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на минприроды региона, на ручье Домник-Ель, в который попала жидкость из скважины, установили заградительные сооружения из сорбирующих материалов.

Выброс горной породы и пластовых вод, который специалисты называют "грифоном", произошел 27 мая из нефтескважины в 20 километрах от города Усинска.

Ручей Домник-Ель впадает в реку Колва, куда в мае уже вылились девять тонн нефтепродуктов после разгерметизации трубопровода в Ненецком округе. В минприроды Коми утверждают, что загрязняющие вещества в результате выброса из скважины в реку не попали.