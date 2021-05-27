В Коми второй раз за месяц произошел разлив нефти

Под Усинском в Республике Коми произошел выброс нефтесодержащей жидкости из скважины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минприроды региона.

По словам специалистов, это был так называемый "грифон" - выброс породы и пластовых вод. Предполагается, что нефтесодержащая жидкость попала в ближайший ручей. Причины и площадь загрязнения устанавливаются. На место прибыла межведомственная комиссия из специалистов.

В Коми еще продолжается очистка берегов реки Колвы после разлива нефти, случившегося 11 мая на Ошском месторождении в Ненецком округе. Из-за разгерметизации трубопровода там вылилось около 100 тонн нефтесодержащей жидкости, из них девять тонн попало в Колву. Возбуждено уголовное дело.