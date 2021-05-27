На набережной Анапы запретили езду на двухколесном транспорте

Сегодня на всех прогулочных зонах у моря в Анапе выставлены самокаты. Фото: Геннадий Аносов/РГ

В Анапе власти ввели запрет на езду по набережной на электросамокатах, вело- и мототранспорте. Нарушителей будет отслеживать полиция. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас установлены знаки на въездах с улицы Таманской и переулка Кордонного, которые соединяют участок вдоль моря от Ореховой рощи до Морского вокзала. Пока стражи порядка ограничиваются внушением и предупреждениями, однако в дальнейшем ездокам будут выписывать штрафы. Причиной для принятия такого решения стали многочисленные жалобы жителей и гостей города на неудобство, создаваемое маневрами любителей двухколесного транспорта.

- Запрет движения электросамокатов по главной прогулочной зоне курорта - моя принципиальная позиция. Набережная не может превращаться в проезжую часть, даже для двухколесного транспорта. В первую очередь, это вопрос безопасности. Прогулка по набережной должна приносить удовольствие, а не страх быть сбитым самокатом, - подчеркнул Василий Швец.

Как ранее писала "РГ", в новом курортном сезоне пешеходную набережную Геленджика также очистят от электросамокатов. Здесь будут дежурить сотрудники полиции.